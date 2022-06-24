FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

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  • 24.06.2022 12:27
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:04
FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Balıkesir merkezli Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ´da 31 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İHA

Editör
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