FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i tutuklandı. Örgütte mahrem sorumlu olarak görev yapan şüphelinin askeri okul sınav sorularını örgüte müzahir öğrencilere verdiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 23 Kasım’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ğözaltına alınan şüphelilerden M.A.’nın örgütle ilk olarak 1999 yılında tanıştığı, 1999-2008 yılları arasında örgütün bölge yapılanması içerisinde yer alan öğrenci yapılanmasında çeşitli görevlerde bulunduğu, 2008 yılından itibaren Kadıköy’de mahrem yapıya dahil olduğu, askeri okullara, polis kolejine, polis akademisine ve polis okullarına öğrenci hazırlamaya başladığı, sırası ile örgütsel hiyerarşide öğretmen olarak adlandırılan ilk seviye mahrem sorumlu olarak görev yaptığı, daha sonrasında örgütsel tabirle “öğretmen” olarak adlandırılan şahıslardan sorumlu yine örgütsel tabirle doktor olarak adlandırılan göreve başladığı tespit edildi. Şüphelinin sonrasında Kadıköy’de asker ve polis olmak için hazırlanan tüm öğrenci yapılanmasının başına geçtiği ve “Serdoktor” olarak görev yaptığı, mahrem yapılanma içerisinde bulunduğu dönemde özellikle askeri okul sınav sorularını örgüte müzahir öğrencilere verdiği belirlendi. Ayrıca yakalanan şüphelilerin öğrencilerle yazılı sınavı geçmeleri halinde girecekleri mülakat sınavına yönelik mülakat provası yaptıkları, sağlık için kayıt sistemi olmadan hastanelerde öğrencileri sağlık taramasına soktukları, erkek öğrencilere varikosel ameliyatı, kulak zarı dikme ameliyatı, hatta bir öğrencinin çene yapısının askeriyeye girişe uygun olmamasından dolayı öğrenciye çene ameliyatı yaptırıldığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 5’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.