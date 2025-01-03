FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, İnegöl’ün kırsal Cerrah mahallesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yasin K.’yı (30) kıskıvrak yakaladılar. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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