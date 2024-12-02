FETÖ/PYD üyesi üsteğmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri FETÖ/PYD üyesi üsteğmeni kıskıvrak yakaladı.

FETÖ/PYD üyesi üsteğmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri FETÖ/PYD üyesi üsteğmeni kıskıvrak yakaladı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet İ.’yi (36) İnegöl’ün kırsal Hamzabey Mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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