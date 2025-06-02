FETÖ üyeliğinden yakalanan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ üyeliğinden yakalanan şahıs tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Metin K.’yi (50) saklandığı bağ evinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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