Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.