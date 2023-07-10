Fevzi Kılıç'ın adı görev yaptığı ilçenin caddesinde yaşatılacak

Makamında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın ismi Sakarya Büyükşehir belediyesi meclis toplantısında alınan kararla Evliya Çelebi Caddesi’ne verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın adı Evliya Çelebi Caddesi’nde yaşatılacak. Makamında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kılıç’ın adının caddeye verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerine vefaları ve katkıları için teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, merhum Kılıç’a bir kez daha rahmet diledi. Yüce, “Kıymetli kardeşimiz Fevzi Kılıç’ın vefat haberiyle her birimiz sarsıldık. Sakaryamız da çok sevilen, sayılan rahmetli dostumuz Fevzi Kılıç; dürüstlüğü, samimiyeti ve çalışkanlığıyla tanınıyordu. Şehrimiz için yıllardır hizmet makamında olan, birlikte omuz omuza çalıştığımız dava ve yol arkadaşımız Fevzi kardeşimize Rabbim’den rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Erenler Evliya Çelebi Caddesi’nde, meclisimizde aldığımız karar ile merhum Fevzi kardeşimizin ismini yaşatacağız. Gösterdikleri vefa ve katkıları için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.