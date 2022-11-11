FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 86 - Belçika: 52

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Belçika’yı 86-52’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya Bako’nun sayılarıyla başlayan Belçika skoru 6-0 yaptı. Daha sonra hücumda etkinliğini arttıran milliler; Wilbekin, Sadık ve Onuralp’ın sayılarıyla 13-0 seri yakaladı ve skoru 13-6’ya getirdi. Son bölümde pota altında Sadık ile sayılar bulan ay-yıldızlılar ilk periyodu 23-13 önde tamamladı. İkinci periyodun genelinde iyi savunma yapan Milli Takım, farkı açarak devreye 43-27 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başlarında hücumda daha isabetli atışlar bulan Belçika farkı 7 sayıya kadar indirse de Melih, Göksenin, Yiğitcan, Kenan ve Furkan’ın basketleriyle 15-2’lik seri yakalayan ay-yıldızılar farkı yeniden açtı ve periyodu 60-40’lık skorla önde tamamladı. Son periyotta rakibinin dönmesine izin vermeyen ve farkı daha da açan A Milli Takım parkeden 86-52’lik galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, ilk turda elde ettiği galibiyet ve mağlubiyetlerin ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 7. müsabakada 3. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın en skoreri millilerde 19 sayı ile Onuralp Bitim olurken, Belçika’da ise Ismael Bako 17 sayı ile mücadele etti.

Wilbekin, 3 yıl 2 ay sonra milli formayla

Scottie Wilbekin, 3 yıl 2 ay 2 gün sonra yeniden A Milli Basketbol Takım formasını giydi. Yaz döneminde Fenerbahçe Beko’ya transfer olan 29 yaşındaki basketbolcu, A Milli Takım’da son olarak 9 Eylül 2019’da FIBA Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda ile oynanan klasman müsabakasında görev almıştı.

Maç yoğun ilgi

Belçika ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarlar, Türkiye’yi yalnız bırakmadı. Salonu dolduran taraftarlar mücadele boyunca susmadı ve tezahüratlarda bulundu. Öte yandan karşılaşmayı eski futbolcu Arda Turan da takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Krejic xx, Lorenzo Baldini xx, Sergii Zashchuk xx

Türkiye: Şehmus Hazer x 2, Scottie Wilbekin xx 3, Onuralp Bitim xxx 19, Yiğitcan Saybir xx 8, Melih Mahmutoğlu xxx 9, Sadık Emir Kabaca xxx 16, Furkan Haltalı xx 9, Doğuş Özdemiroğlu xx 8, Buğrahan Tuncer x 2, Ercan Osmani xx 6, Kenan Sipahi x 3, Göksenin Köksal x 1

Başantrenör: Ergin Ataman

Belçika: Thomas Akyazılı x 4, Emmanuel Lecomte x 4, Milan Samardzic x 2, Jean-Marc Mwema x 3, Jonathan Tabu xx 6, Pierre-Antoine Gillet x 4, Maxime De Zeeuw xx 5, Kevin Tumba x, Alexandre Libert x 2, Ismael Bako xxx 17, Marlon Makwa x 3, Andy van Vliet x2

Başantrenör: Dario Gjergja

1.Periyot: 23-13 (Türkiye lehine)

Devre: 43-27 (Türkiye lehine)

3.Periyot: 60-40 (Türkiye lehine)