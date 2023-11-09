FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası: Türkiye: 75 - Slovakya: 40

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı 75-40 mağlup etti

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası: Türkiye: 75 - Slovakya: 40
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sina pırlanta
sina pırlanta
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya’yı 75-40 mağlup etti

Hakemler: Amel Dahra, Ivana Radinovic, Ventsislav Velikov

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Türkiye: Ayşegül Günay 2, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır 7, Göksen Fıtık 8, Ayşe Cora 10, Şerife Alperi Onar 12, Elif Bayram 4, Quanitra Hollingsworth 11, Tilbe Şenyürek 14, Sinem Ataş 2, Meltem Yıldızhan 3, Esra Ural Topuz

Başantrenör: Ekrem Memnun

Slovakya: Veronika Remenarova 8, Terezia Palenikova 12, Natasa Tausova, Tereza Sedlakova 6, Miroslava Mistinova 5, Barbora Wrzesinkski 6, Nikola Dudasova 1, Natalia Martiskova 2

Başantrenör: Martin pospisil

1. Periyot: 19-8 (Türkiye lehine)

Devre: 43-20 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 53-26 (Türkiye lehine)