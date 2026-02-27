FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Sırbistan: 78 - Türkiye: 82

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Yohan Rosso, Martins Kozlovskis, Zdenko Tomasovic

Sırbistan: Nikola Kalinic 2, Dejan Davidovac 6, Luka Mitrovic 7, Jovan Novak 6, Dusan Ristic 3, Stefan Miljenovic

10, Nikola Tanaskovic 5, Stefan Momirov 3, Bogoljub Markovic 19, Arijan Lakic, Ognjen Dobric 17

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Türkiye: Sertaç Şanlı 6, Cedi Osman 16, Metecan Birsen, Berk Uğurlu 6, Tarık Biberovic 22, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Ömer Yurtseven 14

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-46

3. Periyot: 54-57