FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 98 - Bonn: 85
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn’u 98-85 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Manuel Mozzoni (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Galatasaray Ekmas: Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 15, Halilovic 12, Dee Bost 4, Prepelic 20, Yeboah 9, Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Bonn: Blunt, Flagg 13, Griesel 10, Watson 19, Frey 5, Fobbs 8, Koch, Bulic, Pape, Kirkwood 11, Sengfelder 7, Kennedy 12
Başantrenör: Roel Moors
1. Periyot: 28-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 50-43 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 72-56 (Galatasaray lehine)