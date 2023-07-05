FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının grupları belli oldu
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Darüşşafaka, Karşıyaka, Tofaş ve Bursaspor'un rakipleri belli oldu.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray, Darüşşafaka, Karşıyaka, Tofaş ve Bursaspor’un rakipleri belli oldu.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 8. sezonunun resmi kura çekimi, İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapıldı. BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Tofaş ve Bursaspor’un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.
BCL 2023-24 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. BCL’in 2023-2024 sezonu 25 Eylül’de eleme turları ile başlayacak ve 17 Ekim’de normal sezonla devam edecek. Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak 4 takımdan oluşan 8 grup olacak. Grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak. Ocak ayının sonlarında, son 16 grup aşaması başlayacak ve nisan ayında oynanacak çeyrek finallerde mücadele edecek 8 takım belli olacak. Dörtlü Final ise mayıs ayının ilk hafta sonu gerçekleşecek.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde gruplar şöyle:
A Grubu
Unicaja
Falco Vulcano Szombathely
Peristeri bwin
Le Mans Sarthe Basket
B Grubu
JDA Bourgogne Dijon
Rytas Vilnius
Promitheas Patras
BK Opava
C Grubu
Lenovo Tenerife
Darüşşafaka
VEF Riga
Eleme Turu 2 galibi
D Grubu
AEK
MHP RIESEN Ludwigsburg
Dinamo BDS Sassari
King Szczecin
E Grubu
Karşıyaka
Filou Oostende
EWE Baskets Oldenburg
Eleme Turu 3 galibi
F Grubu
Hapoel Holon
Telekom Baskets Bonn
Bursaspor
Rio Breogan
G Grubu
Hapoel Bank Yahav Jerusalem
Galatasaray
PAOK mateco
Eleme Turu 1 galibi
H Grubu
Tofaş
Igokea m:tel
UCAM Murcia
Bertram Yachts Derthona