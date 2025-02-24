FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri: İzlanda: 83 - Türkiye: 71
A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 83-71 mağlup oldu. Daha önce EuroBasket'e katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 3. sırada tamamladı.
A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda’ya 83-71 mağlup oldu. Daha önce EuroBasket’e katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 3. sırada tamamladı.
FIBA 2025 EuroBasket Kura Çekimi 27 Mart 2025 tarihinde Letonya’nın başkenti Riga’da yapılacak.
Salon: Laugardalshöll
Hakemler: Aleksandar Glisic, Alexander Deman, Juozas Barkauskas
İzlanda: Steinarssın 9, Fridriksson 13, Kari Jonsson 6, Kristinn Palsson 9, Hermannsson 23, Haukur Palsson 6, Gunnarsson 2, Hilnason 13, Bjarni Jonsson 2, Thrastarson
Başantrenör: Craig Pedersen
Türkiye: Şehmus Hazer 7, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim 13, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 10, David Mutaf 6, Ercan Osmani 12, Kenan Sipahi 5, Muhsin Yaşar 16, Erten Gazi
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 26-16 (İzlanda lehine)
Devre: 46-38 (İzlanda lehine)
3. Periyot: 69-54 (İzlanda lehine)