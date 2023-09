FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, takvim çakışmasıyla ilgili konuştu

TAKİP ET

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis FIBA 2023 Dünya Kupası’nın kapanış basın toplantısında uluslararası medya mensupları ile bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Zagklis, uluslararası müsabaka takvimlerinin çakışmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Filipinler’in başkenti Manila’da FIBA 2023 Dünya Kupası’nın kapanış basın toplantısında uluslararası basın mensupları ile bir araya gelerek, soruları yanıtladı. İzlenme oranlarıyla ilgili sorulan soruya Manila, “Satılan biletlerde 700 bin rakamına ulaşmayı bekliyoruz ve yüzde olarak Okinawa’da yüzde 85, Jakarta’da yüzde 60 doluluk oranı vardı ve Manila için son rakamlar bu gece belli olacak, onların da yüksek olması bekleniyor. Televizyon seyircisi açısından bakıldığında, Japonya’nın Olimpiyat elemeleri için en önemli maçı, Japonya’da yılın en fazla seyirciye ulaşan programı oldu. Filipinler’de, Olimpiyat öncesi eleme maçları yılın ikinci en büyük izleyici kitlesine sahipti; ayrıca Güney Sudan, Slovenya ve Sırbistan’da büyük izlenme oranlarımız vardı. Toplamda, sosyal medyada 10 milyardan fazla gösterim aldık; bu, Çin’deki 2019 Dünya Kupası’ndaki rakamın iki katı. Video görüntülemelerini üç katına çıkardık ve tüm platformlarda toplam iki milyon yeni takipçiye ulaştık” şeklinde konuştu.

Luka Doncic’in Kanada’ya karşı oynanan çeyrek final maçında FIBA VIP bölümüne yaptığı para işareti hakkında ise Zagklis, “Gerçekten yorum yapmam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunlar sahadaki oyuncuların eylemleridir. Hakemler bu yüzden orada. Olan bitenle ilgileniyorlar. Oyun devam ediyor ve hayat devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Devşirme oyuncular ile ilgili kurala biz bağlı kalıyoruz”

Devşirme oyuncularla ilgili yöneltilen soruya ise Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “Mevcut kural değişmeyecek ve kendi takdirine bağlı olarak izin verilen birkaç istisna nadir olacaktır. FIFA’nın ardından o yöne doğru gitmeyeceğiz. Oyuncu üreten iki veya üç pazarımız var ve eğer bunu yaparsak, milli takımların çok az şey yapması gerekecek veya basketbol seviyesiyle hiçbir ilişkisi olmayacak. Her takımda vatandaşlığa kabul edilen yalnızca bir oyuncu olacak ve kriterler açık. Pek çok federasyon, bir vakası olduğunda kuralın değişmesini istiyor ama şu ana kadar kimse bundan daha iyi bir şey önermedi. Biz bu kurala bağlı kalıyoruz ve sağduyumuzu çok dikkatli kullanmamız gerektiğini biliyorum, aksi takdirde Pandora’nın kutusu açılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Eleme maçları uluslararası basketbolu değiştirdi”

Basketbolun ilerleyişi ve Dünya Kupası’ndaki eşitlikle ilgili konuya ise Zagklis, “Eşitlik iyidir çünkü rekabet gücü anlamına gelir ve yüksek düzeyde bir oyunla gerçekleşirse mükemmeldir. Bu sene turnuvaya katılan ülkelerin kadroları daha geniş yer aldı. Eleme maçlarının uluslararası basketbol seviyesinin daha üstüne çıktığına da çokça şahit olduk. Uzun bir süreç olan "Manila’ya Giden Yol"un sadece tek bir amaca hizmet eden kadrolar oluşturmadığını ve ardından her takımın kendi diğer parçalarını bu kadrolara kattığını görmeyi takdir ediyoruz” dedi.

“Dünya Kupası’nın Olimpiyatlarla olan bağlantısı bu etkinliği özel kılıyor”

Her Olimpiyat döngüsünde bir yazın serbest olması yönünde büyük bir karar aldıklarını söyleyerek, “En büyük etkinliğimiz olan Dünya Kupası, her düzeyde gelişmemizi sağlıyor. Olimpiyatlarla olan bağlantısı bu etkinliği özel kılıyor. Dünya Kupası’nda 22 veya 29’uncu olmak büyük bir fark oluşturuyor çünkü Olimpiyat elemelerine yer veriyor. Başka hiçbir Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası, sıralamalarda bu kadar ilgi görmedi. Bu feda edilmesi çok zor bir şeydir. Dört yıllık bir süreçle bakmamız lazım, zaten bazı oyuncular her zaman müsait olamayabilir ve geçenlerde de söylediğim gibi, nerede oyuncu varsa onlara en iyi hizmeti vereceğiz. Bizim asıl yapmamız gereken bunu sağlamaktır” ifadelerine yer verdi.

Turnuvaların çakışmasıyla ilgili durum üzerinde görüşmeler devam ediyor

Milli takımların katıldığı turnuvalar ile kulüp turnuvaları takviminin aynı zamana denk gelmesiyle alakalı Andreas Zagklis, “FIBA’nın bu konuda çok açık ve tutarlı olduğunu düşünüyorum. Takvimdeki bu tür çakışmaları ortadan kaldırmak istiyoruz ve verimli bir konu üzerinde oturup tartışmaya hazırız. Görüşmeleri başlatan ve NBA’yi bu tartışmaya sokan da bizdik. Bu seneki Dünya Kupası’nın bir hafta önce başladığını unutmayın. EuroLeague ile gerçekleşen konuşmalar bu zamana kadar pek tutarlı değildi çünkü üç farklı CEO vardı. Yapıcı bir tartışma yaptık ve siz küçük ama çok önemli bir adım gördünüz. Ben her zaman iyimserim ve kulüplerimize zarar vermek yerine yardım etmeye çalıştığımızı biliyorum. Sadece şubat ayındaki maçlarda olağanüstü önlemler alarak çakışmayı önledik ve pastayı büyütmenin tek yolu budur” şeklinde konuştu.

Öte yandan Dünya Kupası’ndaki ödül parasıyla ilgili ise "Dünya Kupası’nda para ödülü yok. FIBA federasyonlara destek veriyor ve onların masraflarına katkıda bulunuyoruz. İspanya’da düzenlenen Dünya Kupası’ndan bu yana her federasyon 50 bin avro aldı. Bu miktar Çin’de 100 bin idi ve bu sefer 50 bin ve ilk 16’ya giren takımlar için artı 100 bin çünkü çok fazla harcamaları var. Biz kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz ve elde ettiğimiz para gelişim programlarımıza veriliyor” diye konuşmasını sonlandırdı.