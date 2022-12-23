FIBA Kıtalararası Kupa 2023 Tenerife'de düzenlenecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa, 2023 yılında 10-12 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Tenerife kentinde gerçekleştirilecek. FIBA Kıtalararası Kupa 2023’te Lenovo Tenerife, Rio Grande Valley Vipers, So Paulo ve U.S. Monastir takımları mücadele edecek.

İspanya’nın Tenerife kentinde gerçekleştirilecek olan FIBA Kıtalararası Kupa 2023, FIBA Kıtalararası Kupa 2020’nin yanı sıra FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2018 Finali ve Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2017 Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapan Santiago Martin Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Turnuvada ev sahibi, son BCL şampiyonu Tenerife, NBA Gelişim Ligi 2022 şampiyonu Rio Grande Valley Vipers, Basketbol Afrika Ligi 2022 şampiyonu olan Tunus takımı U.S. Monastir ve BCL Amerika şampiyonu Sao Paulo mücadele edecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “FIBA Kıtalararası Kupa, FIBA’nın küresel olarak basketbolun iyiliği için, uluslararası kulüp müsabakalarının manzarasını şekillendirmeye yönelik stratejik çabalarının başında yer almaktadır” dedi.

FIBA Kıtalararası Kupa 2023’ün kura çekimi ocak ayının başlarında yapılacak olup, etkinlik 10 Şubat Cuma günü oynanacak iki yarı final karşılaşması ile başlayacak ve 12 Şubat Pazar günü final ve üçüncülük maçı ile sona erecek.

FIBA Kıtalararası Kupa’nın en başarılı kulübü beş kez şampiyonluğu kazanan Real Madrid’dir.