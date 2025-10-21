FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 89 - Würzburg Baskets: 83

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın Würzburg Baskets'i 89-83 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 89 - Würzburg Baskets: 83
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Galatasaray: James Palmer 24, Robinson 12, Cummings 18, Gillespie 4, John Meeks 4, Fabian White 10, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Can Korkmaz 3, Muhsin Yaşar

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Würzburg Baskets: Billy Ray Ivey 8, Davion Mintz 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8

Başantrenör: Saso Filipovski

1. Periyot: 24-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 44-40 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 69-64 (Galatasaray lehine)