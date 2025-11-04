FIBA Şampiyonlar Ligi: Würzburg Baskets: 74 - Galatasaray: 99
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Alman ekibi Würzburg Baskets'i 99-74 mağlup etti.
Salon: tectake Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Würzburg Baskets: Marcus Carr 17, Lukas Herzog, Stove 11, Skladanowski 6, Eddy Edigin 5, David Muenkat 19, Davion Mintz 15, Thompson 1, Leo Vincent Saffer, Jervis Scheffs
Başantrenör: Saso Filipovski
Galatasaray: James Palmer 18, Cummings 19, Gillespie, Jerome Robinson 10, Fabian White 9, John Meeks 5, Christian Bishop 15, Rıdvan Öncel 2, Muhsin Yaşar 5, Buğrahan Tuncer 14, Tibet Görener 2
Başantrenör: Yakup Sekizkök
1. Periyot: 15-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 40-49 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 53-76 (Galatasaray lehine)