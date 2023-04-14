Toplum İçin Yenilikçi Çözümler Bulma Yarışması (FICS) 2023 yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Ege Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi üçüncü oldu.

Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) tarafından yıllardır geleneksel olarak gerçekleştirilen “Toplum İçin Yenilikçi Çözümler Bulma Yarışması” (FICS), ilk kez farklı bir ülkede ve farklı bir üniversitede düzenlendi. Bu çerçevede Gazi Üniversitesi, yarışmanın Türkiye sorumluğunu üstlenerek “Fikirler Yarışıyor” isimli organizasyona ev sahipliği yaptı. Yarışmaya Türkiye’deki birçok üniversiteden öğrenciler ve proje ekipleri katıldı.

“Araştırma üniversitesi unvanına sahip 10 üniversite içerisindeyiz”

Programın açılış konuşmasında Gazi Üniversitesinin 97 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız şunları dedi:

“Eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı ve yenilikçi, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, etik değerlere bağlı, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, özgüveni olan, tarih ve kültüre bağlı, coğrafi sorumluluklarının farkında olan üniversitemiz, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinlerarası programlar sunan, kamu üniversite-sanayi iş birlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz eğitim kalitesi, araştırma altyapısı ve üniversite-sanayi iş birlikleri dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından da 2017 yılında ‘araştırma üniversitesi’ unvanı alan ülkemizdeki 10 üniversiteden birisidir. 2021 yılında programın genişletilmesiyle birlikte bu unvana sahip 20 devlet üniversitesi içerisinde yer almıştır.”

“Organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

FICS sayesinde Pakistan’ın çok sayıda uluslararası başarıya öncülük ettiğini kaydeden Yıldız, “Bu yıl FICS ortak sosyal sorunlara anlamlı çözümler getirme amacıyla tarihinde ilk kez yarışmanın bir ayağını yurt dışında ve başka bir üniversite bünyesinde gerçekleştirmektedir. Gazi Üniversitesi olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, sunulan projelerin bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Program, yarışmayı kazanan üniversitelerin açıklanarak, ödüllerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Yarışmada Ege Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi üçüncü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi dördüncü, Başkent Üniversitesi ise beşinci oldu.

Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Rizwan Riaz ile heyeti ve yurt içinden birçok üniversiteden öğretim üyeleri katıldı.