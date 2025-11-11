Fidanlar toprakla buluştu

Ankara'nın Evren ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Evren’de, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde ülke genelinde devam eden Geleceğe Nefes ol fidan dikme programı 11.11 saat 11.11’de ziraat mühendisi Osman Topaloğlu hatıra ormanında gerçekleştirildi. Programda ilçe protokolü, öğrenciler ile beraber geleceğe nefes olmak için fidanları toprakla buluşturdu.

