Fidanlar toprakla buluşturuldu

Dilovası’nda Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" temasıyla fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikme törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Orman İşletme Şefi Ayhan Temur ve ekibi, kamu kurum müdürleri okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Fidan dikimi etkinliğinde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası Belediyesi olarak yalnızca insana değil çevreye de çok önem veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de başlattığı ’Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’ projesine katkı sunmak için öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir Dilovası ve Türkiye bırakmak istiyoruz" dedi.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise dikilen her ağacın hem Dilovası’na hem de Türkiye’ye nefes olacağını belirterek, tüm Türkiye’de başlatılan fidan dikme töreninin bu yılda devam ettiğini söyledi. Kubilay ayrıca, Cumhuriyetin 100. yılında "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet’e, Nefes" kampanyası ve daha yeşil bir Dilovası için ağaçlandırma seferberliğinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini söyledi.