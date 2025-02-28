Fidantemiz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Açıldı

Silivri'de Yeni Hukuk Bürosu Hizmete Girdi

Silivri’de hukuk alanında yeni bir hizmet noktası daha açıldı. Fidantemiz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, düzenlenen törenle kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Silivri Ağrılılar Derneği Başkanı Muhlis Çil ve çok sayıda iş insanı katıldı. İşletme sahibi Nihal Fidantemiz Karakaş'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan katılımcılar, yeni hukuk bürosunun ilçeye katkı sunacağına dair temennilerini iletti.

Silivri’de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunacak olan Fidantemiz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bireysel ve kurumsal hukuki süreçlerde danışmanlık hizmetleri ile bölge halkına destek olacak.

Yeni iş yerinin ilçeye hayırlı olmasını diler, Nihal Fidantemiz Karakaş’a bol kazançlı bir iş hayatı temenni ederiz.