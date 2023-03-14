FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın formatını açıkladı

FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası’nın 48 takımla oynanacağı yeni formatı duyurdu.

FIFA Konseyi, Ruanda’nın Kigali kentinde düzenlenen 73. FIFA Kongresi öncesinde bir araya geldi. Erkek ve kadın müsabakalarının geleceğiyle ilgili olarak, uluslararası maç takvimlerinin ayrıntılı bir istişare sürecinin ardından oybirliğiyle onaylandığı toplantıda birkaç önemli karar alındı. 2026 Dünya Kupası’na Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonda forma değişikliğine gidildi. 2026 Dünya Kupası’nda maçlar, toplam 16 farklı şehirde oynanacak. 48 takımın mücadele edeceği turnuvada takımlar, 4’lü gruplar halinde toplam 12 grupta yer alacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 24 takım ile gruplarını üçüncü bitiren en iyi 8 takım, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

Format ile gizli anlaşma riskinin azaltılması, tüm takımların en az üç maç oynamasını ve dengeli dinlenme süresi sağlamak amaçlanıyor. Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası finalinin ise 19 Temmuz 2026’da oynanması planlanıyor.

Öte yandan FIFA Konseyi uluslararası maç takvimlerini de onayladı.