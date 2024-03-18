FIFA Başkanı Infantino: 'Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar kabul edilemez'

FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan, Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi. Infantino, "Karşılaşılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. İlgili makamlara, Trabzon’da meydana gelen şok edici olayların faillerinin yaptıklarından hesap sorulması için sesleniyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin sevinç gösterilerinde bulunduğu esnada birçok bordo-mavili taraftar, sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırdı. Tüm bu yaşananların ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino da bir açıklama yaptı. Olanları ’kabul edilemez’ olarak nitelendiren Infantino, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından karşılaşılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki bu kadar insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende olmalıdır. İlgili makamlara, Trabzon’da meydana gelen şok edici olayların faillerinin yaptıklarından hesap sorulması için sesleniyorum" ifadelerine yer verdi.