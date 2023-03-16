FIFA'da Gianni Infantino yeniden başkan seçildi

73. FIFA Kongresi’nde yapılan seçimde mevcut başkan Gianni Infantino yeniden başkan oldu. Infantino, 3. kez FIFA başkanı görevini yürütecek ve 2027 yılına kadar başkanlığa devam edecek.

73. FIFA Kongresi, Ruanda’nın başkenti Kigali’de düzenlenirken, kongrede başkanlık seçimi de yapıldı. Seçime tek aday giren mevcut başkan Gianni Infantino yeniden başkanlığa seçildi. İlk olarak 2016 yılında FIFA başkanlığı koltuğuna oturan Infantino, 2027 yılına kadar bu görevini sürdürecek.