FIFA'dan Dünya Kupası'na oyuncu gönderen takımlara 209 milyon dolar yardım

FIFA, Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası’na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar ödeme yaptı. Süper Lig’den 13 takım bu ödemeden pay alırken, Beşiktaş 1 milyon 137 bin dolar ile Türkiye’de en fazla ödeme alan takım oldu.

FIFA, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na oyuncu gönderen kulüplere verilen yardım miktarını açıkladı. FIFA’dan yapılan açıklamada, ’Kulüp Yardımları Programı’ kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendiği ifade edildi.

2010 Dünya Kupası’ndan bu yana FIFA’dan yardım alan takımların tüm oyuncuları için ödeme yapılırken, FIFA her gün için 10 bin 950 dolar ödüyor.

FIFA’nın programından dünyada en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere, kulüp ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu. Kulüpler düzeyinde ise Manchester City’yi 4 milyon 538 bin dolarla Barcelona, 4 milyon 331 bin dolarla Bayern Münih izledi.

Türkiye’de en çok Beşiktaş kazandı

Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 137 bin dolar koydu.

Dünya Kupası ödemesi alan Süper Lig takımları ve aldıkları ücretler şöyle:

Beşiktaş (1 milyon 137 bin 20 dolar), Galatasaray (657 bin 26 dolar), Hatayspor (362 bin 276 dolar), Fenerbahçe (302 bin 962 dolar), Trabzonspor (250 bin 34 dolar), Kayserispor (248 bin 209 dolar), Alanyaspor (160 bin 606 dolar), Antalyaspor (153 bin 306 dolar), Giresunspor (153 bin 306 dolar), Çaykur Rizespor (131 bin 405 dolar), Konyaspor (69 bin 352 dolar), Kasımpaşa (38 bin 326 dolar) ve Göztepe (17 bin 338 dolar)