FIFA'dan, Luis Rubiales'e 90 gün uzaklaştırma

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in 90 gün boyunca futbolla ilgili tüm müsabakalardan uzaklaştırıldığını açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales’in 20 Ağustos’ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’ya yaptığı hareket sonrasında kriz büyümeye devam ediyor. Rubiales, uygunsuz tavırlarından dolayı gelen sosyal ve siyasi tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından, İspanya Kadın Futbol Takımı da maçlara çıkmama kararı aldıklarını ifade etti.

Yaşanan durum sonrası FIFA’dan, İspanyol Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’e ceza geldi. FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rubiales’in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurdu.