FIFA Dünya Kupası'nda Süper Lig'den yer alan 19 futbolcudan 5'i yoluna devam ediyor

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Spor Toto Süper Lig’den Wout Weghorst, Romain Saiss, Haris Seferovic, Famara Diedhiou ve Haji Wright, Son 16 Turu’nda mücadele etmeye devam edecek.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda gruplarda Spor Toto Süper Lig’den 19 futbolcu mücadele ederken, Son16 Turu’na bu sayı 5’e düştü. Kupada, Wout Weghorst, Romain Saiss (Beşiktaş), Haris Seferovic (Galatasaray), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Haji Wright (Antalyaspor) Son 16’ya kalan isimler oldu.

Saiss 3 maçta da oynadı

Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı’nın vazgeçilmez ismi olan Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Süper Lig’de forma giyen oyuncular arasında, en çok süre alan oyuncu oldu. Fas Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan Saiss, oynanan 3 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla beğeni topladı. Saiss, grubun 2. maçında Belçika karşısında 73. dakikada Fas’ı 1-0 öne geçiren golü atan isim olmayı da başardı.

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Hollanda milli takımıyla, oynanan 3 karşılaşmanın 2’sinde oyuna sonradan dahil oldu ve toplam 19 dakika süre aldı.

Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou, Senegal’de 3 müsabakanın 1’inde 75 dakika sahada kaldı ve Katar maçında da 48. dakikada ağları havalandırdı. Ligde attığı 9 golle, gol krallığında 2. sırada olan Antalyaspor’un forveti Haji Wright, ABD ile çıktığı 3 karşılaşmada toplam 112 dakika sahada mücadele etti.

3 futbolcu süre almadı

Kanada formasıyla Atiba Hutchinson (Beşiktaş), 3 karşılaşmanın 2’sine ilk 11’de başladı ve 161 dakika, Sam Adekugbe (Hatayspor) 3 karşılaşmada 94 dakika, süre aldı. Kamerun forması giyen Georges-Kevin N’Koudou (Beşiktaş), 3 karşılaşmanın 2’sinde oyuna sonradan dahil oldu ve toplamda 25 dakika sahada kaldı. Danimarkalı stoper Victor Nelsson (Galatasaray), 3 karşılaşmanın 1’inde görev aldı ve 90 dakika mücadele etti. Belçika forması giyen Dries Mertens (Galatasaray), 3 karşılaşmanın 2’sinde toplamda 74 dakika sahada kaldı. Enver Valencia (Fenerbahçe), Ekvador formasıyla 2022 Dünya Kupası açılış maçında Katar’a 2, Hollanda’ya da attığı 1 golle turnuvayı 3 golle tamamladı. Valencia, 3 karşılaşmanın hepsinde 11 başladı ve toplam 257 dakika saha kaldı. Belçika’nın 2022 Dünya Kupası’nda attığı tek golün sahibi olan Michy Batshuayi (Fenerbahçe), 3 müsabakanın 2’sinde 153 dakika sahada ter döktü.

Maxi Gomez (Trabzonspor), Uruguay ile 3 maçın 2’sinde oyuna sonradan sahil oldu ve 28 dakika saha kaldı. İran’da ise Majid Hosseini (Trabzonspor), 3 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika sahada kalırken, Ali Karimi (Kayserispor) de 3 maçta 97 dakika süre aldı. Francisco Calvo (Konyaspor), Kosta Rika formasıyla 3 müsabakanın 2’sinde ilk 11 başlayıp, 90 dakika mücadele etti.

Fernando Muslera ve Lucas Torreira (Galatasaray) Uruguay ile, Jens Larsen de (Trabzonspor) Danimarka ile kupa kadrosunda yer almasına rağmen, 3 karşılaşmada da süre alamadı.