FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fluminense

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fluminense
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal’i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ABD’nin Orlando kentinde Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. Fluminense, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules atarken, Al Hilal’in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo’dan geldi.

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Fluminense, yarı finalde Palmeiras - Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.