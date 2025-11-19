Fikirler yarıştı, gençler üretti

Genç girişimcilerin yenilikçi projelerle yarıştığı G-YOUNG Finali, Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

G-YOUNG Genç Girişimci Hızlandırma Programı, final gününde öğrencilerin projelerini sahneye taşıdı. Üniversite, iş dünyası ve eğitim camiasını bir araya getiren final, gençlerin girişimcilik isteğini artıran bir atmosfer oluşturdu. Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Teknokent koordinasyonunda ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen G-YOUNG Genç Girişimci Hızlandırma Programı Finali, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, girişimcilik ruhunun üniversitenin eğitim vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Sakarya Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca alanında uzman değil, aynı zamanda girişimci ruha sahip bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Bilgiyi eyleme dönüştürmek, üretebilmek ve yenilikçi düşünebilmek bu çağın en değerli becerisi" dedi.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

G-Young programı boyunca öğrenciler; girişimcilik kültürünü tanıma, problem çözme, yenilikçi düşünme, sunum teknikleri ve iş fikri geliştirme alanlarında eğitim aldı. Final sahnesinde 12 lise ekibi, hazırladıkları projeleri jüriye sundu. Finalde; birincilik ödülünü "Nişasta Bazlı Biyopolimerlerin Üretimi" projesiyle Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi, ikincilik ödülünü "FinTorf" projesiyle Altınküre Teknokent Koleji M.T.A.L., üçüncülük ödülünü ise "DeepLora - Lora Tabanlı Acil Durum Haberleşme Sistemi" projesiyle Cevat Ayhan Fen Lisesi kazandı. Dereceye giren takımlar sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu.