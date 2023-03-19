File derbisinde zafer Eczacıbaşı Dynavit'in
Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'yı 25-19, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta’yı 25-19, 25-23 ve 25-22‘lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül.
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin, Ayçin, Bihter (L), Sude, Nazlı Eda, Emine, Beren, İrem Nur (L)
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif.
Setler: 0-3 (19-25, 23-25, 22-25)
Süre: 71 dakika (23,25,23)