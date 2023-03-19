File derbisinde zafer Eczacıbaşı Dynavit'in

Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'yı 25-19, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

File derbisinde zafer Eczacıbaşı Dynavit'in
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Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta’yı 25-19, 25-23 ve 25-22‘lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül.

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin, Ayçin, Bihter (L), Sude, Nazlı Eda, Emine, Beren, İrem Nur (L)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif.

Setler: 0-3 (19-25, 23-25, 22-25)

Süre: 71 dakika (23,25,23)