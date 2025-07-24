File Market, Yıldırımlar Konut/İstikbal projesinde Silivri'de 3. şubesini açtı

4 BİN BEŞYÜZE YAKIN ÜRÜN ÇEŞİDİ

Yaklaşık bin metrekare satış alanına sahip market, 4 bin 500 yakın ürün çeşidiyle hizmet vermeye başladı. File, "iyi kalite – sürekli düşük fiyat" yaklaşımıyla; Harras (gıda), Actisoft (ev temizliği ve kâğıt ürünleri), Daycare (kişisel bakım) özel markalarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası markaları da raflarında bulunduruyor.

YILDIRIMLAR PRESTİJ KAZANDIRIYOR

Yıldırımlar Konut’tan yapılan değerlendirmede, İstikbal Evleri’nin yalnızca konut değil, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam ve cazibe merkezi olma hedefiyle planlandığı vurgulanırken; File’nin açılışının bu hedefi desteklediği ifade edildi.

Mimarsinan Mahallesi, Özgürlük Caddesi üzeri, İstikbal Evleri altında hizmete açılan File ile Silivrililer, günlük gıda, kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarını geniş ürün yelpazesi ve sürekli düşük fiyat politikasıyla karşılayabilecek.