Filede derbisinde kazanan Fenerbahçe

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray 3-2 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Fenerbahçe Medicana: Gizem Örge (L), Milenkovic, Ghani, Korneluk, Hande Baladın, Orro, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy Kocaş, Vargas

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Yasemin Güveli, Timmerman, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol, Bongaerts, Carutasu, Sylla, Lukasik

Setler: 27-25, 22-25, 25-23, 25-27, 15-11

Süre: 2 saat 38 dakika