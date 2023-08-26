Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası için İsrail'e gitti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bugün İsrail'e hareket etti.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası için İsrail'e gitti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bugün İsrail’e hareket etti.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda 5’te 5 yaparak adını son 16’ya yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın karşılaşmalarını Almanya’da takip eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul’a dönerek Filenin Efeleri’ni başarılar dileyerek uğurladı.

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D Grubu’nda yer alan Milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail’in Tel Aviv kentinde oynayacak. Filenin Efeleri’nin maç programı şu şekilde:

30 Ağustos 2023

17.00 Türkiye - Fransa

1 Eylül 2023

16.00 Türkiye - Romanya

2 Eylül 2023

17.30 Türkiye - Yunanistan

4 Eylül 2023

20.00 Türkiye - Portekiz

5 Eylül 2023

20.00 Türkiye - İsrail

Millilerin teknik, idari ve sporcu kadrosu şöyle:

Teknik ve idari kadro

Ahmet Göksu - Kafile Başkanı/TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı

Semih Oktay - Erkek Milli Takımlar Koordinatörü

Onat Kurt - Takım Menajeri

Alberto Giuliani - Başantrenör

Mert Karatop - Yardımcı Antrenör

Umut Çakır - Yardımcı Antrenör

Caner Atasever - Kondisyoner

Bilal Aslan - Fizyoterapist

Burak Yılmaz - Fizyoterapist

Sedat Şanlı - İstatistik Antrenörü

Ali Rıza Metin - İstatistik Antrenörü

Aykut Yılmaz - Masör

Sporcu Kadrosu

Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar