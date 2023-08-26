Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası için İsrail'e gitti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bugün İsrail'e hareket etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bugün İsrail’e hareket etti.
Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda 5’te 5 yaparak adını son 16’ya yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın karşılaşmalarını Almanya’da takip eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul’a dönerek Filenin Efeleri’ni başarılar dileyerek uğurladı.
D Grubu’nda yer alan Milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail’in Tel Aviv kentinde oynayacak. Filenin Efeleri’nin maç programı şu şekilde:
30 Ağustos 2023
17.00 Türkiye - Fransa
1 Eylül 2023
16.00 Türkiye - Romanya
2 Eylül 2023
17.30 Türkiye - Yunanistan
4 Eylül 2023
20.00 Türkiye - Portekiz
5 Eylül 2023
20.00 Türkiye - İsrail
Millilerin teknik, idari ve sporcu kadrosu şöyle:
Teknik ve idari kadro
Ahmet Göksu - Kafile Başkanı/TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı
Semih Oktay - Erkek Milli Takımlar Koordinatörü
Onat Kurt - Takım Menajeri
Alberto Giuliani - Başantrenör
Mert Karatop - Yardımcı Antrenör
Umut Çakır - Yardımcı Antrenör
Caner Atasever - Kondisyoner
Bilal Aslan - Fizyoterapist
Burak Yılmaz - Fizyoterapist
Sedat Şanlı - İstatistik Antrenörü
Ali Rıza Metin - İstatistik Antrenörü
Aykut Yılmaz - Masör
Sporcu Kadrosu
Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç
Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar