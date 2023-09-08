Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final peşinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final peşinde
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu’nda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın TSİ 17.30’da Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da Slovenya ile karşılaşacak.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Filenin Efeleri, D Grubu’nda Fransa, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve İsrail ile mücadele ederken, grubu 8 puanla 4. sırada tamamladı. Slovenya ise B Grubu’nu 5’te 5 ile bitirerek gruptan çıktı.