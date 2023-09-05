Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında İsrail'i 3-0 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki beşinci maçında İsrail’i 3-0 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti. Grubunu 8 puanla 4. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1. sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Milliler son 16 turu karşılamalarını ise Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da oynayacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)

Türkiye: Burutay, Faik Samed, Adis, Yiğit, Emre, Arslan ( Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Arda)

İsrail: Tamir, Genadi, Ido, Iliya, Guy, Ariel ( Adir (L), Mark, Noam, Ilay)

Setler: 25-23, 25-13, 25-17

Süre: 1 saat 21 dakika