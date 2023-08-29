Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor.

Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor
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sina pırlanta
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Fransa ile mücadele edecek. D Grubu’nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail’in Tel Aviv kentinde oynayacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Filenin Efeleri’nin maç programı şu şekilde:

30 Ağustos 2023

17.00 Türkiye - Fransa

1 Eylül 2023

16.00 Türkiye - Romanya

2 Eylül 2023

17.30 Türkiye - Yunanistan

4 Eylül 2023

20.00 Türkiye - Portekiz

5 Eylül 2023

20.00 Türkiye - İsrail