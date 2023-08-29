Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor.
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Fransa ile mücadele edecek. D Grubu’nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail’in Tel Aviv kentinde oynayacak.
Filenin Efeleri’nin maç programı şu şekilde:
30 Ağustos 2023
17.00 Türkiye - Fransa
1 Eylül 2023
16.00 Türkiye - Romanya
2 Eylül 2023
17.30 Türkiye - Yunanistan
4 Eylül 2023
20.00 Türkiye - Portekiz
5 Eylül 2023
20.00 Türkiye - İsrail