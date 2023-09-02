Filenin Efeleri, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 mağlup etti ve organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki üçüncü maçında Yunanistan’ı 3-1 mağlup etti ve organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında pazartesi günü saat 20.00’de Portekiz ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Marco Van Zanten (Hollanda), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan )

Türkiye: Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M. (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Faik Samed, Yiğit)

Yunanistan: Petreas, Mouchlias, Koumentakis, Tzourits, Galiotos, Raptis ( Chandrinos (L), Kokkinakis (L), Tzioumakas, Voulkidis, Chakas, Protopsaltis)

Setler: 22-25 26-24 25-19 25-23

Süre: 1 saat 57 dakika