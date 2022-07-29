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Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda yarı finalde

FIVB Challenger Kupası'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Katar'ı 3-1'le geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda yarı finalde
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası’ndaki ilk maçında çeyrek finalde Katar’ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Jamsil Students’ Gymnasium

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Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)

Türkiye: Vahit Emre, Arslan, Mirza, Faik Samed, Adis, Burak, Volkan (L), Berkay (L) (Burutay, Murat, Doğukan)

Katar: Nikola, İbrahim, Mubarak, Renan, Belal, Milos, Sulaiman (L) (Oughlaf, Bojan, Ababacar)

Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15

Süre: 1 saat 46 dakika (26,27,28,25)

Filenin Efeleri, yarı finalde 30 Temmuz Cuma günü ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.

İHA
Editör

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