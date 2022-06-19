Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

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  • 19.06.2022 00:47
  • Güncelleme: 19.06.2022 10:00
Filenin Efeleri finalde
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri’nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak Filenin Efeleri, finalde yarın Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30’da başlayacak.

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Salon: Gradska Sportska Dvorana

Hakemler: Roberto Boris (İtalya) - Gyula Tillmann (Macaristan)

Türkiye: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)

Hırvatistan: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)

Setler: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19

Süre: 121 dakika (35 33 27 26)

İHA

Editör
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