Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası'nda finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası'nda finalde
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenen FIVB Challenger Kupası’nda yarı final maçında Ukrayna’yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Efeleri, yarın saat 19.00’da finalde Katar-Şili maçının galibiyle karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, turnuvada şampiyon olması halinde 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Salon: Aspire

Hakemler: Juan Rivera (Porto Riko), Mirko Jankovic (Sırbistan)

Türkiye: Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Mirza, Mert Matiç)

Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, Boyko (L) (Shchurov, Kanaiev (L), Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)

Setler: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13

Süre: 125 dakika