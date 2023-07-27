Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'nda sahaya çıkıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası’nda yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda sahaya çıkıyor. 8 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda Filenin Efeleri, çeyrek finalde yarın saat 20.00’de Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak.
Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Ukrayna-Çin maçının galibiyle karşılaşacak.
FIVB Challenger Kupası’ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Katar-Tayland
Tunus-Şili
Ukrayna-Çin