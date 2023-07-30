Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası şampiyonu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda final maçında Katar'ı 3-2 mağlup etti ve Challenger Kupası'nda şampiyon oldu.

Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası şampiyonu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Doha’da düzenlenen FIVB Challenger Kupası’nda final maçında Katar’ı 3-2 mağlup etti ve Challenger Kupası’nda şampiyon oldu.

Cumhuriyetin 100. yılında büyük bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Salon: Aspire

Hakemler: Andrew Robb Charles (Kanada), Mirko Jankovic (Sırbistan)

Katar: Stevanovic, Raimi, İbrahim, Youssef, Renan, Abunabot, Naji (L) (Mubarak, Vasic, Diagne, Georgiev)

Türkiye: Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Burutay, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç)

Setler: 13-25, 25-21, 18-25, 25-22, 9-15

Süre: 1 saat 59 dakika