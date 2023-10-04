Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya’ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Dziewirz Scott (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)

Japonya: Taishi, Sekita, Ishikawa, Kentaro, Yuji, Ran (Tomohiro (L), Kento, Tatsunori, Masato, Ryu)

Türkiye: Bedirhan, Arslan, Yiğit, Mert M., Adis, Mirza ( Volkan (L), Berkay(L), Kaan, Arda, Yasin)

Setler: 25-15, 25-20, 25-19

Süre: 1 saat 16 dakika