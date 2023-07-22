Filenin Efeleri'nin, FIVB Challenger Kupası kadrosu belli oldu
2023 FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 15 kişilik kadrosu belli oldu.
2023 FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, 15 kişilik kadrosu belli oldu.
2023 FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası, 28-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’daki Aspire Ladies Sports Hall’da gerçekleştirilecek. Turnuvada yer alacak 8 takım arasında bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Millilerin, 15 kişilik Challenger Kupası kadrosu da belli oldu.
Filenin Efeleri’nin 15 kişilik Challenger Kupası kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan, Caner Çiçekoğlu
Pasör Çaprazları: Adis Lagdumzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Burutay Subaşı, Mirza Lagumzdija, Efe Bayram, Enes Atlı
Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç
Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar