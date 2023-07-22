Filenin Efeleri'nin, FIVB Challenger Kupası kadrosu belli oldu

2023 FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 15 kişilik kadrosu belli oldu.

Filenin Efeleri'nin, FIVB Challenger Kupası kadrosu belli oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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2023 FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, 15 kişilik kadrosu belli oldu.

2023 FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası, 28-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’daki Aspire Ladies Sports Hall’da gerçekleştirilecek. Turnuvada yer alacak 8 takım arasında bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Millilerin, 15 kişilik Challenger Kupası kadrosu da belli oldu.

Filenin Efeleri’nin 15 kişilik Challenger Kupası kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan, Caner Çiçekoğlu

Pasör Çaprazları: Adis Lagdumzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Burutay Subaşı, Mirza Lagumzdija, Efe Bayram, Enes Atlı

Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar