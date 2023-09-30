Filenin Efeleri Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Jiang Liu (Çin)
Sırbistan: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic, Kapur (L) (Peric, Luburic)
Türkiye: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert Matiç, Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Faik Samet, Yasin)
Setler: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25
Süre: 1 saat 44 dakika