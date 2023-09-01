Filenin Efeleri, Romanya'ya yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında yarın saat 17.30’da Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.
Salon: Shlomo Group Arena
Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya)
Türkiye: Emre, Kaan, Efe, Bedirhan, Arslan, Burutay, (Volkan (L), Berkay (L), Yiğit, Mert M. Adis, Mirza)
Romanya: Aciobanitei, Butnaru, Rata, Bala, Calin, Dumitru ( Diaconescu (L), Balean, Peta, Constantin, Chitigoi, Bartha)
Setler: 22-25 25-18 21-25 25-23 15-17
Süre: 2 saat 22 dakika