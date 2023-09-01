Filenin Efeleri, Romanya'ya yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Filenin Efeleri, Romanya'ya yenildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında yarın saat 17.30’da Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya)

Türkiye: Emre, Kaan, Efe, Bedirhan, Arslan, Burutay, (Volkan (L), Berkay (L), Yiğit, Mert M. Adis, Mirza)

Romanya: Aciobanitei, Butnaru, Rata, Bala, Calin, Dumitru ( Diaconescu (L), Balean, Peta, Constantin, Chitigoi, Bartha)

Setler: 22-25 25-18 21-25 25-23 15-17

Süre: 2 saat 22 dakika