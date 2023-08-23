Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki C Grubu’ndaki dördüncü maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Milliler, gruptaki beşinci ve son maçında yarın saat 21.00’de Almanya ile karşılaşacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Salon: Castello

Türkiye: Hande, Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Simge (L) (Ayça, İlkin)

Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantantze, Anthouli, Nikologianni, Artakianou (L) (Tontai, Spanou, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

Setler: 26-24, 25-16, 28-26

Süre: 1 saat 24 dakika (29, 23,32)