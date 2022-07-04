Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya'ya 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 04.07.2022 22:37
  • Güncelleme: 05.07.2022 12:25
Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya’ya 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 26-24, 25-20, 22-25 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyondaki ilk yenilgisini aldı ve Akdeniz Oyunları’nı gümüş madalya ile tamamladı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Salon: Palais Sports Hammour Boutlelis

Hakemler: Eyike M. (Kamerun), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Melis Yılmaz, Ilkin Aydın, Buse Ünal, Ayçin Akyol, Buse Kayacan Sonsırma, Tutku Burcu Yüzgenç, Yasemin Yıldırım, Yaprak Erkek, Emine Arıcı, Ezgi Akyaldız, Aslihan Kılıç, Derya Cebecioğlu

İtalya: Francesca Bosio, Sofia D’Odorico, Federica Squarcini, Sara Panetoni, Elena Perinelli, Alessia Mazzaro, Binto Diop, Ilaria Battistoni, Emma Cagnin, Giorgia Frosini, Linda Nkiruka Nwakalor

Setler: 24-26, 20-25, 25-22, 22-25

Süre: 2 saat 8 dakika (36, 31, 33, 28)

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Silivrili Muhtarlardan Özdağ'a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Silivrili Muhtarlardan Özdağ’a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Kale'de silahlar patladı 2 yaralı

Kale’de silahlar patladı 2 yaralı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Elektrik kesintileri yapılacak

Elektrik kesintileri yapılacak

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

4
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

5
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

6
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz: 'İBB'nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

Yılmaz: 'İBB’nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

DAHA FAZLA
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Beyciler'de Ceset Bulundu

Beyciler’de Ceset Bulundu

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı