Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç'i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç’i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında pazar günü saat 21.00’de Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Salon: Castello

Türkiye: Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Gizem (L) (Ayça, İlkin)

İsveç: A. Haak, Andersson, I. Haak, A. Lazic, Wasserfaller, Julevik, Brink (L) (Arrestad, R. Lazic, Gustafsson, E. Anderson (L), Hellvig, Nilsson)

Setler: 25-22, 25-18, 25-13

Süre: 1 saat 15 dakika (32’,23’,20’)