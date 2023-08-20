Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Azerbaycan’ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.
Salon: Castello
Hakemler: Stefano Cesare, Benone Visan
Türkiye: Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Ayça)
Azerbaycan: Besman, Ruban,Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova, Karimova (L) (Doroshenko, Bashnakova, Guluyeva, Stepanenko, Kirilyuk)
Setler: 25-13, 25-13, 25-13
Süre: 63 dakika (19, 22, 22)